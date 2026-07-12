Il presidente ucraino ha comunicato un rimpasto di governo, annunciando la rimozione della premier in carica. La decisione riguarda anche altri membri del governo, senza specificare i nomi dei nuovi incarichi. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche del cambiamento.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier Yulia Svirydenko, con cui il leader ucraino ha fatto sapere di aver “stabilito che, per attuare cambiamenti a livello di personale, volti a garantire l’attuazione della strategia politica rinnovata, è necessario un rinnovamento del Consiglio dei ministri”. “Sono grato a Yulia per il lavoro chiaro, stabile ed efficace svolto nella carica di Primo Ministro, per gli anni di lavoro proficuo all’interno della squadra ucraina, e le ho proposto di guidare un nuovo importante filone nelle relazioni con un partner chiave”, ha aggiunto Zelensky in un post sui social, “confido che, insieme ai parlamentari, effettueremo le opportune sostituzioni nel governo ucraino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto di governo: via la premier Svirydenko

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