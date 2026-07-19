In Europa è stata sperimentata su larga scala una nuova piattaforma per il controllo sostenibile della zanzara tigre. La tecnologia utilizza un batterio che riduce del 90% la capacità riproduttiva di questi insetti. La sperimentazione rappresenta un passo avanti nella lotta contro le zanzare, principali vettori di malattie. La ricerca italiana ha portato a questa innovazione, che potrebbe contribuire a contenere la crescita delle popolazioni di zanzare tigre durante l’estate.

Una buona notizia dalla ricerca italiana contro l’insetto protagonista dell’estate: le zanzare. Per la prima volta in Europa è stata sperimentata su larga scala una piattaforma innovativa per il controllo sostenibile della zanzara tigre. Una strategia che ricorda un po’ il trucco del cavallo di Troia e si è anche rivelata in grado di ridurre in modo naturale la fertilità delle femmine, senza danni per l’ambiente. La campagna sperimentale, condotta presso il Centro Ricerche Enea Casaccia (Roma) all’interno di una collaborazione tra Enea, Google LLC e Sapienza ha coinvolto 1,6 milioni di maschi fake, di aspetto identico rispetto a quelli della specie nel mirino, ma resi incompatibili con le femmine in laboratorio grazie a un batterio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Zanzara tigre, un batterio riduce del 90% la capacità riproduttiva

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Le zanzare stavano vincendo

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