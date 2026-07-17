Con l’arrivo del caldo, la zanzara tigre si riproduce più rapidamente, con le uova che schiudono in poche ore rispetto alle settimane necessarie in primavera. Per contrastare questa invasione, è in corso una ricerca sulla sterilizzazione tramite un batterio che riduce la fertilità delle zanzare fino al 90%. La diffusione di questa specie invasiva è favorita dalle temperature elevate, che favoriscono la crescita e la riproduzione.

Con il caldo che esplode aumenta anche la riproduzione di zanzare tigre che con le temperature torride sono in grado di schiudere le uova in poche ore, mentre in primavera occorrono settimane. E mentre Roma si accinge ad affrontare il secondo giorno di bollino rosso con temperature sopra i 40 gradi e rischi per la salute, una nuova sperimentazione contro la proliferazione della zanzare tigre parte dalla sterilizzazione. La sperimentazione contro l’insetto invasivo che, oltre a rappresentare un elemento di disturbo per cittadini e lavoratori, può trasmettere i virus di dengue, chikungunya e Zika, è stata effettuata nel Centro ricerche Enea Casaccia di Roma e mira alla limitazione della riproduzione delle uova attraverso la tecnica del maschio incompatibile. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Zanzara tigre, l'invasione con il caldo e la ricerca di Enea per la sterilizzazione: un batterio contrasta la fertilità al 90%

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