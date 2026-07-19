Xbox cambia strategia | i giochi single player tornano esclusivi? Risponde Microsoft

Microsoft ha annunciato un cambiamento nella sua strategia di distribuzione dei giochi. Dopo aver sperimentato per due anni con titoli disponibili su più piattaforme, l’azienda ha deciso di puntare nuovamente sulle esclusive per la sua console. La decisione riguarda la priorità di sviluppare e lanciare giochi single player che saranno disponibili solo su Xbox. La mossa segna una svolta rispetto alla precedente politica di apertura verso altri sistemi operativi e piattaforme di distribuzione.

Microsoft sta invertendo la rotta. Dopo due anni di sperimentazione multipiattaforma che avrebbe dovuto espandere l’ecosistema Xbox oltre i confini della console, la casa di Redmond ha deciso di tornare alle esclusive. Una scelta strategica radicale, annunciata il 7 giugno durante l’Xbox Games Showcase, che ridefinisce completamente il futuro della piattaforma. La manovra arriva in un momento delicato per Xbox. Mentre i rumor circolavano già 48 ore prima dell’annuncio ufficiale, con sviluppatori al Summer Game Fest che si scambiavano informazioni alla ricerca di chiarezza, dietro le quinte si consumava una delle ristrutturazioni più drastiche nella storia del brand. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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PlayStation is done with PC ports on single player games | Live | May 19th, 2026

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