In Microsoft 4.800 licenziamenti la maggior parte in Xbox | che succede ai giochi in uscita

Microsoft si prepara a una raffica di licenziamenti: sono previsti circa 4.800 esuberi a livello globale, pari a poco più del 2% dell’organico complessivo. La parte più consistente dei tagli riguarda Xbox, dove nel corso dell’anno fiscale 2027 saranno eliminati circa 3.200 posti di lavoro. La decisione rappresenta il più importante riassetto mai avviato dalla divisione dedicata ai videogiochi e arriva mentre il gruppo continua a investire nell’intelligenza artificiale e rivede la propria organizzazione interna. Xbox riduce il personale. Il piano non riguarda soltanto i licenziamenti: Microsoft ha annunciato anche una profonda revisione della struttura della divisione gaming. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Microsoft lays off nearly 4,800 workers

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Temi più discussi: Microsoft taglia 4.800 posti di lavoro, Xbox verso la sua più grande ristrutturazione; Microsoft taglia 4.800 posti di lavoro e riorganizza la divisione Xbox; Microsoft taglia 4.800 posti nel mondo: coinvolti anche lavoratori in Australia; Maxi-licenziamento in casa Microsoft: 4.800 persone e chiusura di 4 Xbox Game Studios.

Microsoft taglierà 4.800 posti di lavoro, unendosi all'ondata di licenziamenti nel settore tecnologico legati all'IA reddit

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