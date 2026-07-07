Microsoft ha deciso di restituire l’indipendenza a diversi studi di sviluppo di giochi, interrompendo le acquisizioni avviate negli ultimi anni. La mossa rappresenta un cambio di rotta nella strategia di Xbox, che aveva concentrato molte attività sotto il suo controllo. La decisione riguarda specifici studi e mira a favorire maggiore autonomia e flessibilità nella produzione di contenuti videoludici. La società non ha specificato i nomi degli studi coinvolti né i tempi di implementazione.

Microsoft apre una nuova fase per Xbox e lo fa con una decisione che segna una svolta profonda nella strategia della divisione gaming. Dopo anni di acquisizioni, espansione del catalogo e crescita del numero di studi interni, la casa di Redmond ha deciso di ridimensionare parte della propria struttura, lasciando uscire alcuni team dall’orbita diretta di Xbox Game Studios. Secondo quanto riportato da più fonti internazionali, Compulsion Games e Double Fine Productions torneranno indipendenti mantenendo le rispettive proprietà intellettuali, mentre Ninja Theory e Undead Labs passeranno verso nuove proprietà con accordi pensati per completare e far crescere i progetti già in sviluppo, tra cui Senua e State of Decay 3. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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© Gamerbrain.net - Xbox fa marcia indietro: alcuni studi tornano indipendenti, Microsoft cambia strategia dopo anni di acquisizioni

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