WWE | Sheamus non può ancora firmare con altri slitta la data del suo addio

Sheamus non può ancora firmare con altre compagnie, poiché il suo contratto con la WWE scadrà il 1° ottobre 2026. Fino a quella data, l’irlandese rimane sotto contratto con la federazione. La data del suo addio alla WWE, quindi, è stata spostata e non è ancora possibile per lui firmare altrove. La notizia arriva da Fightful Select, che ha confermato la durata del contratto.

Sheamus non è ancora libero di firmare altrove. Secondo Fightful Select, il contratto dell’irlandese con la WWE resta valido fino al 1° ottobre 2026, data in cui diventerà a tutti gli effetti free agent. La notizia ridimensiona la ricostruzione circolata all’inizio di luglio, quando si dava l’accordo in scadenza a breve. Cosa era stato riferito il 5 luglio. Il 5 luglio F4Wonline aveva riferito che il 48enne era pronto a lasciare la WWE alla scadenza del contratto. In quel momento si riteneva che l’intesa fosse ormai agli sgoccioli, e la vicenda era stata letta come un addio imminente dopo quasi vent’anni di militanza. La correzione di Fightful: free agent dal 1° ottobre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Sheamus Is Done With WWE…And Its Ridiculous

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