Dopo aver rifiutato un nuovo accordo con la federazione, il wrestler ha modificato il suo profilo Twitter. Il suo nome utente ora riporta il nome reale, passando da “Sheamus” a “S. Farrelly”. Inoltre, ha eliminato la menzione della WWE dalla biografia, sostituendola con la descrizione di “pro wrestler”. Questi cambiamenti sono stati effettuati senza annunci pubblici e sono visibili pubblicamente sul suo profilo social.

Sheamus non sta più usando “Sheamus” come nome su Twitter. Il suo account ora mostra “S. Farrelly”, un chiaro ritorno verso il suo vero nome. Ha inoltre rimosso la WWE dalla sua bio, sostituendola con una semplice descrizione: “pro wrestler”. È breve, ma il messaggio arriva forte e chiaro. Sheamus ha passato quasi 19 anni sotto il brand WWE, quindi cambiare il nome su Twitter e cancellare ogni riferimento alla compagnia dal suo profilo non è esattamente un aggiornamento da poco. La mossa arriva mentre il contratto di Sheamus con la WWE è vicino alla scadenza, dopo che il wrestler ha rifiutato un rinnovo. La WWE ha provato a proporgli un accordo ristrutturato mentre era fuori dai giochi per un infortunio al collo, ma Sheamus ha deciso di non accettarlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sheamus apporta importanti cambiamenti al suo Twitter dopo aver rifiutato un accordo con la federazione

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