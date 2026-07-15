Secondo quanto riportato da Deadline, Warner Bros. ha riorganizzato i propri listini a causa dello slittamento di The Great Beyond, il nuovo kolossal sci-fi firmato da J.J. Abrams. Questa decisione ha generato una reazione a catena che ha colpito direttamente anche The Batman Part II: l’attesissimo sequel diretto da Matt Reeves, inizialmente previsto per il 13 novembre 2026, è stato posticipato di ben quindici mesi e debutterà nelle sale globali il 18 febbraio 2028. Lo slittamento consentirà al regista di avere più tempo per la post-produzione, dopo che l’inizio delle riprese era stato ritardato di cinque mesi. La nuova collocazione posiziona la pellicola nel ricco weekend del Presidents Day americano, garantendole comunque la massima copertura di schermi IMAX. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Batman Part II rimandato al 2028: slitta la data d’uscita del sequel con Robert Pattinson

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The Batman Part II Delayed to 2028

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