Nel main event di Saturday Night’s Main Event, al Madison Square Garden, CM Punk e Cody Rhodes hanno battuto Gunther e Sami Zayn dopo circa quindici minuti. A decidere l’incontro è stato l’intervento di Nick Aldis, che ha tolto di mezzo un secondo arbitro e ha spaccato la faccia di Gunther con la cintura del titolo Undisputed WWE. In palio c’era la formula del match di SummerSlam: con una vittoria, Gunther e Sami Zayn si sarebbero aggiunti alla sfida titolata trasformandola in un Fatal 4-Way. Nick Aldis toglie la vittoria a Gunther. Il finale è arrivato dopo l’ennesimo ribaltamento. Gunther ha recuperato la cintura del titolo Undisputed da bordo ring, l’ha schiantata sul volto di Cody Rhodes e lo ha piegato con una powerbomb, coprendolo mentre l’arbitro Charles Robinson era ancora fuori gioco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nick Aldis si schiera contro Gunther e Sami a SNME, vittoria regalata a Cody e Punk

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