Nick Aldis potrebbe non limitarsi ancora a lungo al ruolo di General Manager in giacca e cravatta mentre Adam Pearce gestisce entrambi i roster. Secondo le ultime indiscrezioni, la WWE starebbe preparando il terreno per un possibile scontro tra Aldis e GUNTHER. Dopo il teso confronto andato in scena nel post-show di Night of Champions tra GUNTHER e Nick Aldis, WrestleVotes, attraverso Fightful Select, ha riferito di aver appreso che all’interno della WWE ci sono state importanti discussioni riguardo a un vero e proprio programma tra i due. Gunther is PISSED following the Undisputed WWE Title Match! pic.twitter.comRktcnRsQGT — WWE (@WWE) June 27, 2026 La sospensione di Nick Aldis potrebbe essere solo l’inizio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nick Aldis pronto a tornare sul ring? Discussioni interne sulla possibile sfida contro GUNTHER

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WWE Rumor Completely Exposed As Fake

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