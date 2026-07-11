Durante lo show di SmackDown del 10 luglio, Gunther ha aggredito Nick Aldis, strangolandolo ripetutamente con una sleeper hold. L’attacco è avvenuto dopo che Aldis era stato escluso da SummerSlam. Nonostante l’intervento di arbitri e produttori, Gunther ha continuato l’aggressione. La scena si è conclusa con l’intervento delle figure di sicurezza. È stato annunciato un match tra i due per la prossima puntata di SNME.

SmackDown del 10 luglio si è chiuso con Gunther che ha aggredito Nick Aldis, strangolandolo ripetutamente con una sleeper nonostante l’intervento di arbitri e produttori. Poco prima, il General Manager gli aveva negato il posto nel main event di SummerSlam e gli aveva annunciato un tag match a Saturday Night’s Main Event, il 18 luglio al Madison Square Garden: Gunther e Sami Zayn contro CM Punk e Cody Rhodes. L’ultimatum di Gunther a Nick Aldis. Il primo confronto della serata è avvenuto nell’ufficio provvisorio di Aldis, tornato in carica come General Manager di SmackDown dopo un periodo di sospensione seguito al precedente scontro con Gunther nel backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Gunther aggredisce Nick Aldis dopo l’esclusione da SummerSlam, sancito match a SNME

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