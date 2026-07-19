Nick Aldis ha pubblicato sui social un commento riguardante il video in cui ha colpito Gunther con la cintura, un gesto che ha influenzato il risultato dell’incontro. L’intervento è avvenuto poche ore dopo la decisione di organizzare il main event di Saturday Night’s Main Event. Non sono state riportate dichiarazioni di pentimento da parte di Aldis riguardo a quell’azione.

Poche ore dopo aver deciso il main event di Saturday Night’s Main Event, Nick Aldis è intervenuto sui social commentando il video del momento in cui è costato la vittoria a Gunther. Il general manager di SmackDown ha accompagnato la clip con una sola frase, “Damn right it did”, traducibile come “Puoi giurarci”: nessuna giustificazione, nessun accenno a un ripensamento. Damn right it did. Nick Aldis (@RealNickAldis) July 19, 2026 Cosa ha fatto Nick Aldis nel main event. Al Madison Square Garden, Gunther aveva praticamente chiuso l’incontro dopo aver colpito Cody Rhodes con la cintura del titolo Undisputed e averlo piegato con una powerbomb. Sul conteggio è però arrivato Aldis, che ha trascinato l’arbitro fuori dal ring impedendogli di completare il tre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nick Aldis non si pente del colpo di cintura a Gunther

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