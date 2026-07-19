WWE | Le Fatal Influence beffano Paige e Brie e conquistano i titoli di coppia

Da zonawrestling.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’evento Saturday Night’s Main Event del 18 luglio 2026 al Madison Square Garden, Fallon Henley e Lainey Reid hanno vinto contro Paige e Brie Bella, conquistando i titoli di coppia femminili della WWE. La vittoria è arrivata al termine di un match che si è concluso con la vittoria delle nuove campionesse. Paige e Brie Bella sono state sconfitte e hanno perso i titoli di coppia femminili.

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A Saturday Night’s Main Event del 18 luglio 2026, al Madison Square Garden di New York, Fallon Henley e Lainey Reid hanno battuto Paige e Brie Bella diventando le nuove WWE Women’s Tag Team Champions. Il match d’apertura è durato poco più di sette minuti e si è chiuso con l’intervento di Jacy Jayne da bordo ring e con Lainey Reid aggrappata ai pantaloncini dell’avversaria per il conteggio di tre. Come le Fatal Influence hanno conquistato i titoli di coppia femminili. L’incontro è partito con Paige contro Lainey Reid, con Fallon Henley che ha provato ad anticipare i tempi assalendo Paige prima del suono della campana e finendo scaraventata fuori dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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