WWE | Paige e Brie Bella ancora campionesse annunciata la sfida per SNME

Durante l’ultimo episodio di RAW, Brie Bella e Paige hanno mantenuto i WWE Women’s Tag Team Championship dopo aver sconfitto Raquel Rodriguez e Roxanne Perez del Judgment Day. La sfida è stata disputata senza interruzioni e si è conclusa con la vittoria delle campionesse. È stata annunciata una nuova sfida per il prossimo evento SNME, coinvolgendo nuovamente le attuali detentrici dei titoli di coppia femminili.

Durante l’ultimo episodio di RAW, Brie Bella e Paige hanno difeso con successo i WWE Women’s Tag Team Championship contro Raquel Rodriguez e Roxanne Perez del Judgment Day. Durante il match, la Women’s World Champion, Liv Morgan ha accompagnato le sfidanti a bordo ring, giocando un ruolo fondamentale nell’andamento dell’incontro. Dopo essere stata espulsa dall’arbitro, la sua presenza ha comunque creato la distrazione decisiva: Rodriguez è riuscita a far scivolare una cintura di coppia a Perez sul ring, che ha tentato di colpire Brie Bella. Tuttavia, Bella è riuscita a sorprenderla con uno schienamento rapido e stretto, ottenendo il conto di tre e mantenendo così i titoli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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PAIGE AND BRIE BELLA ARE YOUR NEW WOMENS TAG TEAM CHAMPIONS

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