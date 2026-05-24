Durante Saturday Night’s Main Event, tenutosi all’Allen County War Memorial Coliseum di Fort Wayne, Indiana, Paige e Brie Bella hanno mantenuto i titoli di coppia femminili della WWE. Le campionesse hanno difeso i WWE Women’s Tag Team Titles contro Lash Legend e Nia Jax, resistendo alla sfida e conservando il titolo. La competizione si è conclusa con la vittoria delle campionesse, che hanno confermato il loro stato di detentrici dei titoli.

Le campionesse hanno resistito ancora una volta. Durante Saturday Night’s Main Event, andato in scena all’Allen County War Memorial Coliseum di Fort Wayne, Indiana, Paige e Brie Bella hanno difeso con successo i WWE Women’s Tag Team Titles contro Lash Legend e Nia Jax. La divisione tag team femminile continua quindi a puntare forte sull’effetto nostalgia. Dal ritorno di Paige, lei e Brie Bella hanno conquistato una serie di vittorie importanti, comprese alcune proprio contro Nia Jax e Lash Legend. Le sfidanti, ricordiamo, erano state campionesse prima di perdere le cinture in un Fatal 4-Way Match a WrestleMania 42. Le campionesse resistono, Paige decisiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Paige e Brie Bella conservano i titoli di coppia a Saturday Night’s Main Event

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Paige and Brie Bella conquer Nia Jax and Lash Legend: SmackDown highlights, May 1, 2026

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