WWE | Big Cass è pronto al ritorno il promo durante RAW svela la data del rientro

Da zonawrestling.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ultima puntata di RAW è stato trasmesso un video promozionale che ha annunciato il ritorno di Big Cass. La clip ha rivelato la data del suo rientro, senza specificare ulteriori dettagli. Il wrestler, assente dai ring da diverso tempo, tornerà in un evento imminente. La WWE ha così confermato ufficialmente la ripresa dell’attività di Big Cass attraverso questa comunicazione durante lo show.

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La puntata della scorsa notte di  RAW ha regalato ai fan un’importante anticipazione su un atteso ritorno. Nel corso dello show, la WWE ha trasmesso un breve video promozionale che ha confermato l’imminente rientro di  Big Cass. Dopo il suo licenziamento dalla WWE nel 2018, Big Cass ha proseguito la propria carriera in  AEW, dove ha lottato con il ring name di  Big Bill. Quel periodo, come lo stesso atleta ha raccontato in diverse interviste, non è stato dei più semplici a livello personale, ma gli ha permesso di rilanciarsi e di maturare esperienza, anche grazie alla permanenza nella stable guidata da  Chris Jericho. Big Cass torna a casa. Big Cass era stato licenziato dalla WWE il 19 giugno 2018 in seguito a una serie di problemi nel backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Temi più discussi: Big Cass tornerà ufficialmente in WWE! L'ex Big Bill sarà presente nella puntata di RAW del 3 agosto; Big Cass chiude il suo contratto con l'AEW mentre si avvicina la reunion con Enzo Amore in WWE; Il duo australiano dei Dropouts sta per firmare per la WWE; Il programma di CM Punk indica un ruolo fisso a SmackDown in vista di SummerSlam.

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