Durante Saturday Night’s Main Event al Madison Square Garden, Danhausen ha ottenuto una vittoria importante grazie all'aiuto di Karl-Anthony Towns, che ha partecipato attivamente all'incontro. La serata ha visto anche il coinvolgimento di altri atleti e celebrità, con momenti di spettacolo e sorprese. La vittoria di Danhausen è stata il risultato di un'azione condivisa con Towns, che ha influenzato direttamente l'esito del match.

Saturday Night’s Main Event ha fatto tappa al Madison Square Garden, regalando al pubblico una serata ricca di sorprese. La storica casa dei New York Knicks è stata anche il palcoscenico perfetto per uno dei momenti più memorabili della serata, con Danhausen grande protagonista. Da tempo, infatti, Danhausen sostiene di aver “spezzato la maledizione” dei New York Knicks, che in seguito hanno conquistato il titolo NBA. Per questo motivo, non poteva mancare un rappresentante della franchigia durante l’evento ospitato proprio al Madison Square Garden. Il campione NBA Karl-Anthony Towns invade la WWE. Nel corso di un No Disqualification Match contro JD McDonagh, Danhausen si è ritrovato ben presto in inferiorità numerica quando Dominik Mysterio è intervenuto in favore del compagno del Judgment Day. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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