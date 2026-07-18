Durante il Fanatics Fest di New York, un incidente ha coinvolto il quarterback Tom Brady e il wrestler Logan Paul. Brady ha colpito Logan Paul con uno schiaffo, mentre un giocatore di basket ha intervenuto per separarli. L’evento ha visto anche la partecipazione di altri sportivi, tra cui Messi e protagonisti della finale dei Mondiali. Non sono stati riportati danni o conseguenze legali immediatamente correlate all’accaduto.

Al Fanatics Fest di New York, lo stesso evento a cui hanno partecipato Messi e altri protagonisti della finale dei Mondiali, la leggenda del football Nfl Tom Brady e l'influencer e wrestler della Wwe Logan Paul sono stati protagonisti di un acceso scambio di battute, terminato con uno schiaffo mollato da Brady sul volto di Paul, sotto gli occhi del cestista Nba Karl-Anthony Towns, che interviene per separarli. I due si punzecchiavano da un po' e bel corso dell'evento, Brady aveva parlato della possibilità di cimentarsi in un match di wrestling dopo il ritiro dal football americano: è stata solo una mossa pubblicitaria?. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Tom Brady, schiaffone al wrestler Logan Paul: Karl-Anthony Towns li separa

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Tom Brady SLAPS Logan Paul on Stage at Fanatics Fest 2026 | Karl-Anthony Towns Steps In

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