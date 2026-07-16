Durante il Fanatics Fest di New York, il giocatore dei New York Knicks e campione NBA ha incontrato un wrestler WWE. Durante l'incontro, il giocatore ha affermato che il wrestler avrebbe portato il titolo ai Knicks. Il momento è diventato virale sui social media.

L’effetto Danhausen continua a far parlare anche fuori dal mondo del wrestling. Durante il Fanatics Fest di New York, la stella dei New York Knicks e campione NBA Karl-Anthony Towns ha incontrato il wrestler WWE, regalando ai fan un siparietto diventato subito virale sui social. Nel video pubblicato da Fanatics, Towns saluta prima Liv Morgan e poi stringe la mano a Danhausen. Quando gli viene chiesto se sa chi sia il bizzarro wrestler, la risposta arriva senza esitazioni. “Certo! È l’uomo che ci ha fatto vincere il campionato!” Il riferimento è alla simpatica storyline nata nelle ultime settimane tra Danhausen e i Knicks. Dopo la sua... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Karl-Anthony Towns incontra Danhausen, “È lui che ha portato il titolo ai Knicks!”

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