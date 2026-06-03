Nella farmacia dei servizi da screening a test diagnostici fino al supporto ai pazienti cronici arriva il Manuale certificato dagli Ordini

È stato pubblicato un manuale certificato dagli Ordini che illustra i ruoli dei farmacisti nei servizi sanitari di prossimità. Il testo copre attività come vaccinazioni, telemedicina, screening, test diagnostici e supporto ai pazienti cronici. I farmacisti sono coinvolti in questi servizi per offrire prevenzione e assistenza direttamente sul territorio, ampliando così la gamma di prestazioni disponibili nelle farmacie.

(Adnkronos) – Dalle vaccinazioni alla telemedicina, dagli screening ai test diagnostici, fino al supporto ai pazienti cronici: i farmacisti sono sempre più coinvolti nell'erogazione di servizi sanitari di prossimità, contribuendo a portare prevenzione e assistenza vicino alle persone. Per accompagnare questa evoluzione e garantire ai cittadini standard elevati e omogenei di qualità e sicurezza delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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