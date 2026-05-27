Test genetici e cliniche virtuali | l' ospedale di Novara ridisegna la cura di tumori e vista
L'ospedale di Novara ha avviato due progetti finanziati dal Ministero della Salute, uno sui test genetici e uno sulle cliniche virtuali, per il trattamento di tumori e problemi alla vista. Questi progetti mirano a migliorare l'efficienza delle procedure di diagnosi e cura, riducendo i tempi di attesa. Entrambi sono stati ideati con l’obiettivo di integrare nuove tecnologie nelle pratiche cliniche e di rendere più accessibili i servizi sanitari.
Due progetti rivoluzionari, interamente finanziati dal Ministero della Salute, pronti a ridisegnare il futuro delle cure e a tagliare drasticamente le liste d'attesa. L'ospedale "Maggiore della Carità" di Novara si conferma un polo di primissimo piano nella sanità italiana, mettendo a segno un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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