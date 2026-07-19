La finale degli Iasi Open 2026 di tennis, prevista per oggi, è stata rinviata a domani a causa della pioggia. La partita si sarebbe dovuta disputare sulla terra battuta all’aperto, ma le condizioni meteorologiche hanno impedito lo svolgimento. Gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’ultimo atto del torneo, che si concluderà nel prossimo giorno. La vincitrice sarà decisa in una partita che si giocherà in un secondo momento.

Occorrerà attendere domani per conoscere il nome della vincitrice degli Iasi Open 2026 di tennis: la pioggia, protagonista nel corso della giornata odierna, costringe gli organizzatori del torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Iasi (Romania), al rinvio dell’ultimo atto. Dopo un pomeriggio fatto di rinvii, in tarda serata arriva la decisione definitiva: la finale del tabellone di singolare femminile tra l’egiziana Mayar Sherif e la spagnola Paula Badosa viene ufficialmente spostata a domani, lunedì 20 luglio, alle ore 10.00 italiane. Nella giornata odierna, invece, prima dell’arrivo della pioggia, viene assegnato... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Iasi 2026, la finale viene rinviata a domani per pioggia

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Tiebreak | Putinseva vs Badosa | Iasi WTA 250 Gameplay (PS5 Pro 4K 60FPS)

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