Barbora Krejcikova ha battuto Maria Sakkari in finale agli Athens Open 2026, torneo WTA 250 disputato ad Atene. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista ceca, che ha conquistato il titolo. La finale è stata giocata su un campo in cemento e si è conclusa dopo tre set. Questa vittoria rappresenta il primo titolo stagionale per Krejcikova.

Il titolo del tabellone di singolare femminile degli Athens Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 250 andato in scena ad Atene, in Grecia, va alla numero 3 del seeding, la ceca Barbora Krejcikova, che sul cemento outdoor greco piega in finale la testa di serie numero 4, la padrona di casa ellenica Maria Sakkari, battuta con lo score di 7-6 (5) 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco. Nel primo set è Sakkari a rompere l’equilibrio nel quarto game, con il break a zero che la porta sul 3-1. Lo strappo viene confermato poco dopo e vale il 4-1 non pesante. A stretto giro, però, arriva la reazione della ceca, che resta in scia e poi opera il controbreak a quindici nel settimo gioco, poco prima di operare l’aggancio sul 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Atene 2026, Barbora Krejcikova regola Maria Sakkari e conquista il titolo

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Barbora Krejcikova vs Maria Sakkari LIVE SCORE TENNIS WTA ATHENS GREECE OPEN 2026 | Final

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