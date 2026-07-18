Le semifinali del torneo WTA di Atene si sono concluse con la vittoria di Maria Sakkari e Barbora Krejcikova, che si sfideranno domani alle 19:00 per il titolo. La giocatrice locale, quarta testa di serie, ha battuto la sua avversaria in una partita che ha visto un’ottima prestazione. La ceca Krejcikova ha raggiunto la finale dopo aver superato la sua avversaria nel match precedente.

Il torneo WTA di Atene torna in campo per le due semifinali: si decidono le due giocatrici che accederanno alla sfida decisiva. Saranno l’idolo di casa Maria Sakkari, quarta favorita del tabellone, e la ceca Barbora Krejcikova a sfidarsi nel match che si giocherà domani alle 19:00. Nel primo incontro di giornata la greca Maria Sakkari, testa di serie numero quattro, piega la russa Alina Korneeva 6-1 7-5 in un’ora e ventitré minuti. L’equilibrio dura solo nei primi due giochi. La giocatrice greca tiene il turno di servizio del 2-1, griffa il break a zero del 3-1 e continua a macinare gioco fino a quando timbra, al primo set point, il comodo 6-1 con cui si conclude la prima frazione di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Atene 2026, Sakkari sfiderà Krejcikova per il titolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WTA Atene 2026, esordio vincente per Clara Tauson e Barbora KrejcikovaClara Tauson e Barbora Krejcikova hanno vinto i loro match di esordio al torneo WTA di Atene, avanzando agli ottavi di finale.

WTA Atene 2026, Krejcikova e Valentova ai quarti. Eliminate Tona e LiKrejcikova e Valentova si qualificano per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Atene, mentre Tona e Li vengono eliminate.

Temi più discussi: WTA Atene 2026, buona la prima per Zheng e Sakkari. La cinese e la greca accedono agli ottavi; WTA Atene, il tabellone: Tauson e Li prime teste di serie, ci sono Sakkari e Krejcikova; WTA Atene 2026: debutto vincente per Maria Sakkari e Qinwen Zheng, crolla Linette; WTA Atene 2026, continua la corsa di Zheng e Sakkari. La cinese e la greca approdano ai quarti di finale.

Wilson Deepfryer in Action Polina Kudermetova (theblue Wilson) vs. Maria Sakkari (Wilson Deepfryer) | 2026 Atene Round 1 | WTA Match Highlights reddit

WTA Atene 2026, Sakkari sfiderà Krejcikova per il titoloIl torneo WTA di Atene torna in campo per le due semifinali: si decidono le due giocatrici che accederanno alla sfida decisiva. Saranno l'idolo di casa ... oasport.it

WTA Atene 2026, continua la corsa di Zheng e Sakkari. La cinese e la greca approdano ai quarti di finaleIl programma di giornata del torneo WTA di Atene si caratterizza per i match degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone. Continuano la loro ... oasport.it