Clara Tauson e Barbora Krejcikova hanno vinto i loro match di esordio al torneo WTA di Atene, avanzando agli ottavi di finale. La partita di Tauson si è conclusa con una vittoria diretta, mentre Krejcikova ha superato l’avversaria in due set. Entrambe le giocatrici hanno completato con successo il primo turno, che fa parte del programma del secondo giorno di gare.

Il torneo WTA di Atene torna in campo per completare, nella sua seconda giornata, il ricco programma di incontri del primo turno. Inizia con un successo e con il conseguente approdo agli ottavi di finale la missione in terra ellenica della danese Clara Tauson e della ceca Barbora Krejcikova. La danese Clara Tauson, testa di serie numero uno, regola la qualificata giapponese Nao Hibino 7-5 6-4 in un’ora e cinquantacinque minuti. La ceca Barbora Krejcikova, testa di serie numero tre, piega la bulgara Viktoriya Tomova 6-3 6-3 in un’ora e ventuno minuti. L’americana Ann Li, testa di serie numero due, travolge l’uzbeka Maria Timofeeva 6-2 6-1 in un’ora e venti minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Atene 2026, esordio vincente per Clara Tauson e Barbora Krejcikova

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