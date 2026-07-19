World Triathlon Cup Edmonton Paola Sacchi bronzo | Italia protagonista con tre azzurre in top ten

Notizia in breve

Durante la World Triathlon Cup di Edmonton, Paola Sacchi ha ottenuto il suo miglior risultato internazionale, conquistando il bronzo. L’Italia si è distinta anche con altre due atlete nelle prime dieci posizioni: Mallozzi si è classificata quarta al fotofinish e Prestia settima. Tra gli uomini, il migliore degli italiani è stato De Nigro. La competizione ha visto quindi tre atlete azzurre nella top ten.