World Triathlon Cup Edmonton Paola Sacchi bronzo | Italia protagonista con tre azzurre in top ten
Durante la World Triathlon Cup di Edmonton, Paola Sacchi ha ottenuto il suo miglior risultato internazionale, conquistando il bronzo. L’Italia si è distinta anche con altre due atlete nelle prime dieci posizioni: Mallozzi si è classificata quarta al fotofinish e Prestia settima. Tra gli uomini, il migliore degli italiani è stato De Nigro. La competizione ha visto quindi tre atlete azzurre nella top ten.
Splendida prova azzurra in Canada: Sacchi conquista il suo miglior risultato internazionale, Mallozzi chiude quarta al photofinish e Prestia settima. Tra gli uomini De Nigro miglior italiano. Notte di grandi emozioni per l’Italia nella World Triathlon Cup di Edmonton. Paola Sacchi ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella gara femminile, centrando il miglior risultato internazionale della sua carriera. Alle sue spalle, altra grande prova azzurra con Beatrice Mallozzi quarta dopo una volata decisa al photofinish e Angelica Prestia settima. Tre italiane in top ten, a cui si aggiunge il quindicesimo posto di Ilaria Zane, per un bilancio complessivo di quattro azzurre tra le prime quindici. 🔗 Leggi su Sportface.it
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