Durante la tappa di Edmonton della World Cup di triathlon 2026, Taylor Knibb si è aggiudicata la vittoria nella gara femminile. L’Italia ha ottenuto un risultato notevole con Sacchi che si è classificata terza, mentre Mallozzi e Prestia sono arrivate vicine al podio. La competizione si è svolta nel rispetto del programma previsto, con le atlete che hanno concluso le varie frazioni della gara secondo le rispettive posizioni.

Taylor Knibb si è aggiudicata la tappa di Edmonton (Canada) valevole per la World Cup di triathlon 2026 ma l’Italia è stata grandissima protagonista nella gara femminile. Nella città dello stato dell’Alberta è andata in scena la gara individuale su distanza sprint e le azzurre hanno ottenuto ottimi risultati. Il successo, come detto, è andato alla statunitense classe 1998 con il tempo di 58.35, quindi seconda posizione per la ungherese Marka Kropko a 1:04, con distacchi amplissimi. Completa il podio la nostra Paola Sacchi. L’atleta classe 2003 ha concluso con il tempo di 1:00.16 a 1:41 dalla vetta. Quarta posizione per un’altra italiana, Beatrice Mallozzi, che ha completato la sua prova con lo stesso tempo di Sacchi, perdendo però nello sprint finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Triathlon, grande Italia nella gara femminile di Edmonton! Sacchi terza, Mallozzi e Prestia vicine al podio!

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