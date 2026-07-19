We Exist! | Dee Dee Bridgewater e il jazz come manifesto di indipendenza
Nonostante tuoni, pioggia e vento autunnale, il pubblico del Bergamo Jazz Estate rimane saldo nei propri posti. La scena si svolge tra le note di Dee Dee Bridgewater, che ha portato sul palco il suo jazz come espressione di libertà e indipendenza. Le condizioni meteorologiche non hanno scoraggiato gli spettatori, presenti nonostante il maltempo. La cantante ha interpretato brani che richiamano temi di autonomia e autoaffermazione. La serata si è svolta senza interruzioni, con il pubblico che ha seguito l’evento fino alla fine.
Bergamo. Tuoni e fulmini. Le prime gocce di pioggia. Pure un ventaccio autunnale. Ma niente da fare, il pubblico del Bergamo Jazz Estate non ha intenzione di muoversi dai propri posti. D’altronde, l’artista che si esibirà stasera al Lazzaretto manca da Bergamo da troppo tempo e nessuno, neanche lei, vuole perdersi questa serata. Dopo oltre cinquant’anni di carriera, tre Grammy Awards e un Tony Award, Dee Dee Bridgewater continua a reinventarsi senza perdere la propria identità artistica. Il suo nuovo progetto “We Exist!” non è semplicemente un concerto, ma un vero e proprio manifesto programmatico. Un lavoro che riafferma il jazz come linguaggio capace di raccontare il presente e di interrogare la coscienza collettiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dee Dee Bridgewater: Pustim, da me zdravi glasba.
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