We Exist! | Dee Dee Bridgewater e il jazz come manifesto di indipendenza

Notizia in breve

Nonostante tuoni, pioggia e vento autunnale, il pubblico del Bergamo Jazz Estate rimane saldo nei propri posti. La scena si svolge tra le note di Dee Dee Bridgewater, che ha portato sul palco il suo jazz come espressione di libertà e indipendenza. Le condizioni meteorologiche non hanno scoraggiato gli spettatori, presenti nonostante il maltempo. La cantante ha interpretato brani che richiamano temi di autonomia e autoaffermazione. La serata si è svolta senza interruzioni, con il pubblico che ha seguito l’evento fino alla fine.