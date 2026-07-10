We Exist! al Lazzaretto concerto di Dee Dee Bridgewater

Al Lazzaretto si tiene un concerto di Dee Dee Bridgewater, parte dell’edizione estiva di Bergamo Jazz. La serata segue l’esibizione di Fatoumata Diawara, che aveva coinvolto il pubblico con la sua energia. La cantante statunitense si esibirà con il progetto “We Exist!”, portando sul palco il suo stile jazz e soul. La manifestazione propone artisti di rilievo internazionale e si svolge in un contesto all’aperto.

Dopo Fatoumata Diawara, che ha letteralmente travolto il pubblico con la sua esplosiva forza comunicativa, l’edizione estiva di Bergamo Jazz propone un’altra carismatica voce femminile: Dee Dee Bridgewater. Sabato 18 luglio (ore 21.30; biglietti da 30 a 40 Euro), la grande cantante statunitense salirà sul palcoscenico allestito dal Comune di Bergamo al Lazzaretto per presentare, in esclusiva per il Nord Italia, il suo progetto “ We Exist! ”. Al suo fianco ci saranno tre talentuose strumentiste: la pianista Alexis Lombre, la bassista Rosa Brunello e la batterista Shirazette Tinnin. Il concerto di Dee Dee Bridgewater è organizzato in... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Dee Dee Bridgewater al Lazzaretto: il concerto-evento con We Exist!La leggenda del jazz sarà protagonista sabato 18 luglio al Lazzaretto di Bergamo con il progetto We Exist!. Sul palco anche Alexis Lombre, Rosa Brunello e Shirazette Tinnin. ecodibergamo.it