Il 18 luglio al Lazzaretto di Bergamo si terrà un concerto con Dee Dee Bridgewater e il progetto «We Exist!». La cantante jazz sarà accompagnata da Alexis Lombre, Rosa Brunello e Shirazette Tinnin. L’evento fa parte della rassegna Bergamo Jazz Estate. La performance vedrà artisti esibirsi insieme sul palco in un evento dedicato alla musica jazz dal vivo.

BERGAMO JAZZ ESTATE. La leggenda del jazz sarà protagonista sabato 18 luglio al Lazzaretto di Bergamo con il progetto «We Exist!». Sul palco anche Alexis Lombre, Rosa Brunello e Shirazette Tinnin. Dopo Fatoumata Diawara, che ha letteralmente travolto il pubblico con la sua esplosiva forza comunicativa, l’edizione estiva di Bergamo Jazz propone un’altra carismatica voce femminile: Dee Dee Bridgewater. Sabato 18 luglio (ore 21.30; biglietti da 30 a 40 euro), la grande cantante statunitense salirà sul palcoscenico allestito dal Comune di Bergamo al Lazzaretto per presentare, in esclusiva per il Nord Italia, il suo progetto «We Exist!». Al suo fianco ci saranno tre talentuose strumentiste: la pianista Alexis Lombre, la bassista Rosa Brunello e la batterista Shirazette Tinnin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dee Dee Bridgewater al Lazzaretto: il concerto-evento con «We Exist!»

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