Una colazione che aiuta a mantenere stabile la glicemia può includere kefir o tè alla cannella. Queste bevande sono suggerite per evitare picchi di zucchero e sbalzi di energia durante la giornata.

Dal kefir al tè alla cannella, ecco cosa dovresti bere a colazione per evitare picchi e sbalzi di energia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vuoi tenere la glicemia sotto controllo tutto il giorno? Ecco cosa dovresti bere la mattina

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