Per provare a dimagrire diverse persone seguono un’abitudine sbagliatissima: saltano la colazione, che è in realtà il pasto più importante della giornata, nella convinzione di “risparmiare calorie”. Niente di più sbagliato: non solo la colazione è fondamentale per iniziare bene la giornata, fare il pieno di energia ed evitare anche di arrivare al pranzo troppo affamati – col rischio di mangiare in eccesso – ma se fatta con i cibi giusti è anche utile per dimagrire, come ha spiegato ha Health la dottoressa Ali McGowan, dietista specializzata nella gestione del peso: “Ci sono delle combinazioni di colazione che migliorano la sazietà, l’equilibrio della glicemia e l’energia, rendendo più facile mangiare bene per il resto della giornata senza dover fare affidamento solo sulla forza di volontà”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vuoi dimagrire? Ecco che cosa dovresti mangiare a colazione secondo i dietisti

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ECCO PERCHE' PER DIMAGRIRE NON DEVI MANGIARE DI MENO!

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