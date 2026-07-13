Vuoi dimagrire? Ecco che cosa dovresti mangiare a colazione secondo i dietisti
Qualcuno cerca di perdere peso saltando la colazione, ritenendo di poter risparmiare calorie. Tuttavia, questa abitudine viene spesso smentita dai dietisti, che evidenziano come la colazione sia il pasto principale della giornata. Nonostante le convinzioni di chi la evita, molte persone continuano a seguire questa pratica senza considerare le raccomandazioni alimentari ufficiali.
Per provare a dimagrire diverse persone seguono un’abitudine sbagliatissima: saltano la colazione, che è in realtà il pasto più importante della giornata, nella convinzione di “risparmiare calorie”. Niente di più sbagliato: non solo la colazione è fondamentale per iniziare bene la giornata, fare il pieno di energia ed evitare anche di arrivare al pranzo troppo affamati – col rischio di mangiare in eccesso – ma se fatta con i cibi giusti è anche utile per dimagrire, come ha spiegato ha Health la dottoressa Ali McGowan, dietista specializzata nella gestione del peso: “Ci sono delle combinazioni di colazione che migliorano la sazietà, l’equilibrio della glicemia e l’energia, rendendo più facile mangiare bene per il resto della giornata senza dover fare affidamento solo sulla forza di volontà”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ECCO PERCHE' PER DIMAGRIRE NON DEVI MANGIARE DI MENO!
Notizie e thread social correlati
Vuoi tenere la glicemia sotto controllo? Ecco cosa mangiare a colazionePer mantenere sotto controllo i livelli di glicemia, è consigliabile scegliere alimenti adatti a colazione.
Cosa mangiare a colazione quando fa caldo e cosa evitare assolutamenteCon temperature elevate, molte persone preferiscono evitare pasti pesanti a colazione.
Si parla di: Infradito e ciabatte flat: perché l'abitudine estiva più comoda sta infiammando le tue articolazioni; Vuoi eliminare il grasso addominale? Ecco perché dovresti mangiare di più, non di meno.
Vuoi dimagrire? Prova a mangiare sempre gli stessi cibiVuoi riuscire davvero a dimagrire? Mangia sempre gli stessi cibi: è l’ultima dritta per una dieta vincente suggerito da uno studio condotto alla Drexel University di Philadelphia (Usa) e pubblicato ... quotidiano.net