L’Italia si è qualificata per le Finals della Volley Nations League 2026, in programma a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva nella Pool di Osaka, battendo Cuba per 3-1 con parziali di 17-25, 25-19, 25-21 e 25-17 all’Asue Arena. La vittoria ha permesso agli italiani di staccare il biglietto per la fase finale del torneo.

L ‘Italia conquista il pass per le Finals della Volley Nations League 2026, in calendario a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto: gli azzurri centrano la terza vittoria consecutiva nella Pool di Osaka (Giappone) battendo Cuba per 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17) all’Asue Arena. L’Italia si issa a quota 8 successi totali in classifica ed è momentaneamente quarta in graduatoria, anche se occorrerà attendere la conclusione di tutti i match per capire il piazzamento finale e l’accoppiamento nei quarti di finale. De Giorgi conferma il sestetto vittorioso con l’Argentina, con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro e Balaso libero, mentre Cuba risponde con Gonzalez, Simon, Lopez, Yant, Thondike, Wilson e Garcia libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, l’Italia rimonta Cuba e stacca il biglietto per le Finals di Nations League!

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TRIS delle Azzurre KO anche la Turchia: Italia-Turchia 3-1 | Volleyball Nations League | DAZN

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