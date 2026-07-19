LIVE Italia-Cuba 3-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurrini battono i caraibici e volano alle Finals!

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Italia ha battuto Cuba 3-1 nella partita di Nations League volley 2026, qualificandosi alle Finals. Nel match, i giocatori italiani hanno segnato i seguenti punti: Romanò 17, Lavia 13, Mati 11, Bottolo 10, Sanguinetti 7, Bovolenta 3, Giannelli 1 e Sani 1. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri, che hanno ottenuto la qualificazione grazie a questo risultato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 10.29 Questo il tabellino degli azzurri nel match: Romanò 17 punti, Lavia 13 punti, Mati 11 punti, Bottolo 10 punti, Sanguinetti 7 punti, Bovolenta 3 punti, Giannelli 1 punto, Sani 1 punto. 10.25 Dopo un primo set quasi traumatico per come è stato giocato dai nostri azzurri, i ragazzi di De Giorgi non hanno mollato e hanno ottenuto una vittoria all’ultima giornata di round robin. Dobbiamo aspettare per conoscere l’avversaria che affronteremo ai quarti di finale delle Finals. 25-17 Finisce qui! L’Italia batte Cuba e vola in Cina!  Il servizio in rete di Cardenas chiude l’incontro! 24-17 In rete il servizio di Sanguinetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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