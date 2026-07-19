LIVE Italia-Cuba 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri pareggiano i conti manca un set per la qualificazione alle Finals

Notizia in breve

L’Italia e Cuba si sono affrontate nella partita della Nations League volley 2026, terminata con un punteggio di 1-1. L’Italia ha pareggiato la serie, mancando un set per la qualificazione alle Finals. Durante il match, un errore di un giocatore italiano ha causato un doppio tocco mentre tentava una finta. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale, e l’Italia si qualifica se si verificano determinate combinazioni di risultati.