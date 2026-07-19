LIVE Italia-Cuba 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri pareggiano i conti manca un set per la qualificazione alle Finals

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia e Cuba si sono affrontate nella partita della Nations League volley 2026, terminata con un punteggio di 1-1. L’Italia ha pareggiato la serie, mancando un set per la qualificazione alle Finals. Durante il match, un errore di un giocatore italiano ha causato un doppio tocco mentre tentava una finta. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale, e l’Italia si qualifica se si verificano determinate combinazioni di risultati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 3-6 Pasticcio di Giannelli che nel cercare una finta, commette doppio tocco. 3-5 Anche Wilson piazza il primo tempo. 3-4 Primo tempo di Sanguinetti. 2-4 Mani fuori di Lopez in pipe. 2-3 Gonzalez passa con la diagonale da seconda linea. 2-2 In rete il servizio di Simon. 1-2 Mani fuori di Simon dal primo tempo. 1-1 Bottolo riceve e attacca in parallela da posto quattro. 0-1 Pipe di Yant. 25-19 L’Italia pareggia i conti!  L’errore al servizio di Masso ci regala il nostro primo parziale del nostro match, ne manca uno per la qualificazione matematica. 24-19 Questa volta riesce il primo tempo di Wilson. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA

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