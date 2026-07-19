Il commissario tecnico della nazionale di volley ha dichiarato che la vittoria contro Cuba non è stata semplice, sottolineando che la squadra avversaria è tra le più talentuose e tecnicamente preparate. Ha aggiunto che la partita ha rappresentato una prova molto positiva dal punto di vista tecnico.

"Non era semplice battere Cuba. Loro sono una delle squadre più talentuose, con giocatori tecnicamente molto forti. È stata una prova molto positiva da questo punto di vista". Cos' il ct dell'Italvolley, Ferdinando De Giorgi, dopo l'ottava vittoria in Nations League che qualifica gli azzurri alle Final Eight in Cina, al via il 29 luglio. "Idealmente quest'ultima partita l'abbiamo giocata con tutti i ragazzi che hanno partecipato a queste tre settimane di torneo. Abbiamo utilizzato 24 giocatori e quindi il raggiungimento di questa finale è stato il risultato di un lavoro corale di tutti - ha proseguito il ct -. Oggi bisognava concretizzare gli obiettivi e la posizione in classifica e chi siamo riusciti". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Volley, il ct De Giorgi: "Vittoria su Cuba non facile, raggiunto l'obiettivo"

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