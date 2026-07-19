Volley Ferdinando De Giorgi | Battere Cuba non era facile Tutti hanno messo un mattoncino per andare alle Finals
L’Italia di volley si è qualificata alle Finals di Nations League dopo aver battuto Cuba 3-1 a Osaka nell’ultima partita della regular season. La squadra ha vinto in rimonta e ha conquistato il risultato che le serviva per accedere alla fase finale. Il commissario tecnico ha commentato che vincere contro Cuba non era facile e ha sottolineato che tutti i giocatori hanno contribuito alla qualificazione.
Missione compiuta per l’Italvolley del CT Ferdinando De Giorgi, che ha centrato l’obiettivo della qualificazione alle Finals di Nations League grazie alla vittoria in rimonta su Cuba per 3-1 a Osaka nell’ultimo incontro della regular season. Gli azzurri si sono garantiti un posto tra le prime sette della classifica generale ottenendo quindi il pass per le Final Eight in programma a Ningbo (in Cina) dal 29 luglio al 2 agosto, in attesa di scoprire quale sarà l’avversaria da affrontare ai quarti di finale. “ Non era semplice vincere con Cuba. Loro sono una delle squadre più talentuose, con giocatori tecnicamente molto forti. Quando cominciano a giocare con certi ritmi, in difesa e in attacco, ti mettono in difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it
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