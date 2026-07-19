Volley Ferdinando De Giorgi | Battere Cuba non era facile Tutti hanno messo un mattoncino per andare alle Finals

Notizia in breve

L’Italia di volley si è qualificata alle Finals di Nations League dopo aver battuto Cuba 3-1 a Osaka nell’ultima partita della regular season. La squadra ha vinto in rimonta e ha conquistato il risultato che le serviva per accedere alla fase finale. Il commissario tecnico ha commentato che vincere contro Cuba non era facile e ha sottolineato che tutti i giocatori hanno contribuito alla qualificazione.