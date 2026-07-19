Volley femminile Nato Ghivi Pian di Coreglia

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata presentata ieri mattina una nuova società di pallavolo femminile, denominata Ghivivolley Piano di Coreglia, nella sede di un co-housing a Ghivizzano. A partire dalla stagione 2026-27, la società schiererà due squadre nei campionati interprovinciali Under 19 e Seconda divisione.

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E’ nata una nuova società. Si chiama Ghivivolley Piano di Coreglia. E’ stata presentata ieri mattina nella sede del co-housing di Ghivizzano. E’ la realtà di pallavolo femminile che, a partire dalla stagione agonistica 2026-27, militerà con due squadre nei campionati interprovinciali Under 19 e Seconda divisione. Un progetto sportivo particolarmente ambizioso, per una nuova società che nasce sul territorio comunale e che mira a togliersi grandi soddisfazioni e a raggiungere importanti traguardi. La presentazione è stata introdotta dal presidente della Misericordia di Piano di Coreglia, Sergio Tardelli, alla presenza del presidente del... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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