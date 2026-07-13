DAZN punta ancora sul volley | accordo fino al 2029 con la Lega Volley Femminile

DAZN ha rinnovato l’accordo con la Lega Volley Femminile fino al 2029. La piattaforma continuerà a trasmettere le partite del campionato femminile di pallavolo, ampliando l’offerta dedicata a questo sport. L’accordo garantisce la trasmissione delle gare in streaming e in diretta, senza ulteriori dettagli sui termini economici. L’intesa prosegue senza modifiche rispetto alla precedente, con l’obiettivo di mantenere la copertura delle competizioni femminili di pallavolo.

Rinnovato l’accordo. DAZN amplia la propria offerta dedicata alla pallavolo e rinnova il proprio impegno con il volley femminile. Grazie all’accordo pluriennale siglato con Spike Media, detentore dei diritti, la piattaforma trasmetterà fino al 2029 tutte le partite della LVF A1 Fineco, oltre alla Coppa Italia Frecciarossa e alla Supercoppa Italiana. L’intesa consolida DAZN come punto di riferimento per gli appassionati, che potranno seguire in un’unica piattaforma i principali appuntamenti della pallavolo femminile, sia di club sia della Nazionale, tra competizioni italiane e internazionali. Un’offerta che accompagnerà i tifosi per tutta la stagione 202627 e fino al 2029. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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