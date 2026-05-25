schiacciante riconferma per marco remaschi a coreglia

Notizia in breve

Marco Remaschi è stato riconfermato sindaco di Coreglia Antelminelli. La sua vittoria è stata netta e senza contestazioni, confermando il suo incarico per un nuovo mandato. Nessun altro candidato ha ottenuto risultati simili e la percentuale di voti favorevoli è risultata superiore al 70%. Le urne si sono chiuse nel pomeriggio di ieri, con una partecipazione alle urne stabile rispetto alle elezioni precedenti. La vittoria di Remaschi è stata ufficializzata questa mattina.