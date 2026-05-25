Schiacciante riconferma per Marco Remaschi a Coreglia
Marco Remaschi è stato riconfermato sindaco di Coreglia Antelminelli. La sua vittoria è stata netta e senza contestazioni, confermando il suo incarico per un nuovo mandato. Nessun altro candidato ha ottenuto risultati simili e la percentuale di voti favorevoli è risultata superiore al 70%. Le urne si sono chiuse nel pomeriggio di ieri, con una partecipazione alle urne stabile rispetto alle elezioni precedenti. La vittoria di Remaschi è stata ufficializzata questa mattina.
Coreglia Antelminelli (Lucca), 25 maggio 2026 – Schiacciante riconferma per Marco Remaschi alla guida del Comune di Coreglia Antelminelli. Elezioni in Toscana: diretta delle amministrative. Si scelgono i sindaci in città chiave Remaschi con il centrosinistra e la sua lista “Esperienza & Competenza per Coreglia” ha vinto le elezioni con il 73,5% dei voti (1.906 voti) contro il 26,5% (688 voti) di Massimo Innocenzo Togneri (Insieme per Coreglia). L’affluenza è crollata rispetto all’ultima tornata elettorale: è passata dal 63% al 48,6%, con un calo del 14,4%. Viaggio nel voto: la diretta con le firme di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno (atex. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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