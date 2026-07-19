Durante una puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha espresso gratitudine verso una persona che lo ha accompagnato nei due anni di trasmissione, ricordando il suo sostegno nei momenti di emozione, dalla prima puntata fino alla conclusione dell’esperienza. Ha anche ringraziato questa persona per aver accolto amici e familiari durante il suo percorso televisivo. La dichiarazione è stata accompagnata da un momento di commozione, e il conduttore ha annunciato il suo addio al Teatro delle Vittorie.

“Volevo fare un ringraziamento a chi in questi due anni è sempre stato con me. Quando ero emozionato per la prima puntata di Affari Tuoi, lui c’era. E c’è stato fino a oggi. Mi ha tranquillizzato, rasserenato, ha accolto i miei amici, i colleghi, la mia famiglia”: queste le prime parole del discorso che Stefano De Martino ha fatto ieri sera, sabato 18 luglio, durante l’ultima puntata di stagione di Affari Tuoi. Ed è proprio a questo punto che il conduttore si è commosso visibilmente, prima di continuare a parlare a un ‘destinatario’ che si svela solo alla fine: “L’ho sentito vegliare su di me con attenzione e complicità così come aveva già fatto con Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Lelio Luttazzi, Corrado e Mina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Volevo ringraziare lui che è sempre stato con me. Ha accolto i miei amici, la mia famiglia”: Stefano De Martino si commuove ad Affari Tuoi e dice addio al Teatro delle Vittorie

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Female Billionaire Pretends Poor At Reunion To Test Best Friend, Gets Humiliated And Kicked Out

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