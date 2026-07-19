Durante l’ultima puntata di “Affari Tuoi”, il conduttore si è commosso nel saluto finale al Teatro delle Vittorie, con le lacrime visibili mentre si rivolgeva al pubblico. Ha dedicato un messaggio allo storico studio Rai, chiudendo così una stagione record. La scena si è svolta con un tono emotivo, e il conduttore ha ringraziato i collaboratori e il pubblico presente. Il video del momento è stato condiviso sui social.

Il conduttore chiude una stagione da record con un messaggio dedicato allo storico studio Ra i. È stato un finale diverso da tutti gli altri. Dopo una stagione che lo ha consacrato come protagonista assoluto dell’access prime time di Rai 1, Stefano De Martino ha salutato il pubblico di Affari Tuoi lasciandosi andare a un momento di autentica emozione. Nessuna battuta, nessun siparietto: negli ultimi minuti della trasmissione la voce del conduttore si è incrinata mentre rendeva omaggio al Teatro delle Vittorie, lo storico studio televisivo che da anni ospita il game show e che, da settembre, lascerà spazio al trasferimento della produzione a Milano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino si commuove nell’ultima puntata: il saluto tra le lacrime al Teatro delle Vittorie (VIDEO)

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Stefano de Martino gioca e si allena con Gennarino prima della puntata di Affari Tuoi

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