Ha vegliato su di me | Stefano De Martino saluta Affari Tuoi il commovente addio al Teatro delle Vittorie

L’edizione 2026 di Affari Tuoi si è conclusa sabato 18 luglio con una puntata ricca di emozioni. Prima di salutare il pubblico, il conduttore ha dedicato un omaggio al Teatro delle Vittorie, sede storica del programma, che non ospiterà più le registrazioni a partire dalla prossima stagione. Durante la trasmissione, sono state mostrate immagini e ricordi legati alla location, che ha accompagnato il programma per molti anni.

L’edizione 2026 di Affari Tuoi si è conclusa nella serata di sabato 18 luglio con una puntata carica di emozioni. Stefano De Martino ha salutato il pubblico, ma prima della chiusura ha dedicato un sentito omaggio al Teatro delle Vittorie, storica “casa” del programma, che dalla prossima stagione non ospiterà più le registrazioni. Nel corso della serata non è mancato nemmeno un ironico saluto al celebre “hater Giorgio”, mentre si è chiusa anche l’avventura di Gennarino, il cagnolino diventato una delle mascotte della trasmissione. Il saluto commosso di Stefano De Martino #AffariTuoi pic.twitter.comr9o38urWrt — trashtvstellare (@tvstellare)... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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