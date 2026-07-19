L’Italia di volley maschile ha vinto contro Cuba 3-1 in rimonta a Osaka, qualificandosi alle finali di Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto. La squadra di De Giorgi ha ottenuto la quarta vittoria nella Pool 9, assicurandosi il pass per la fase conclusiva del torneo. La partita ha visto gli azzurri recuperare uno svantaggio iniziale e chiudere la sfida con set decisi.

Gli azzurri di De Giorgi superano Cuba nella quarta uscita della Pool 9 e conquistano il pass per la fase finale di Ningbo, in programma dal 29 luglio al 2 agosto. L’Italia conquista il pass per le Finals della Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto Cuba 3-1 nella quarta uscita della Pool 9 di Osaka, centrando la qualificazione alla fase finale in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Dopo il ko all’esordio contro il Giappone padrone di casa e le vittorie contro Belgio e Argentina, la Nazionale ha completato il percorso giapponese superando Cuba in rimonta con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - VNL, Italia alle Finals: Cuba battuta 3-1 in rimonta a Osaka

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