Non c’è quasi il tempo di assorbire il rammarico per la battaglia persa contro il Giappone. A meno di ventiquattro ore dal tie-break dell’Asue Arena, l’Italia deve già voltare pagina e concentrarsi su una partita dal peso specifico elevatissimo nella corsa alle Finals della Volleyball Nations League 2026. Domani, giovedì 16 luglio alle ore 8.30 italiane, la squadra di Ferdinando De Giorgi affronterà il Belgio nel secondo appuntamento della Pool 9 di Osaka, con la necessità di tornare immediatamente alla vittoria per consolidare la propria posizione tra le qualificate. Gli azzurri hanno aperto l’ultima settimana della fase intercontinentale cedendo 3-2 al Giappone al termine di una sfida spettacolare e combattuta davanti a oltre diecimila spettatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia si gioca le Finals contro un Belgio insidioso nella terz’ultima sfida della VNL a Osaka

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