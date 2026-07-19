Vnl i gialli verso Cuba Coach Guidetti in finale
La nazionale italiana di pallavolo ha ottenuto una vittoria di 3-0 contro una squadra avversaria, consolidando il passaggio alle finali di Vnl in Cina previste tra due settimane. La partita decisiva si gioca questa mattina contro Cuba, che schiera il giocatore Simon. La vittoria di ieri rappresenta la settima su undici incontri disputati e si è svolta senza un contributo determinante dei giocatori modenesi. La formazione italiana si prepara ora per l’ultimo match prima delle finali.
Un buon 3-0, maturato nettamente anche senza un decisivo apporto dei modenesi: la settima vittoria in undici partite della Nazionale italiana apre le porte delle finali di Vnl in Cina tra due settimane, anche se la partita decisiva sarà quella di stamattina contro la Cuba di Simon. Come dicevamo apporto di poco conto per i modenesi: 2 punti per Pardo Mati, sostituito nel corso del match da Galassi, mentre Porro non è sceso in campo. Oggi Mati, grande protagonista in vece nel successo contro il Belgio, potrebbe tornare titolare (con Sanguinetti, autore ieri di 6 punti) mentre vedremo se Porro come spesso accaduto si alternerà con gli altri compagni di reparto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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