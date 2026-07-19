vnl i gialli verso cuba coach guidetti in finale

Notizia in breve

La nazionale italiana di pallavolo ha ottenuto una vittoria di 3-0 contro una squadra avversaria, consolidando il passaggio alle finali di Vnl in Cina previste tra due settimane. La partita decisiva si gioca questa mattina contro Cuba, che schiera il giocatore Simon. La vittoria di ieri rappresenta la settima su undici incontri disputati e si è svolta senza un contributo determinante dei giocatori modenesi. La formazione italiana si prepara ora per l’ultimo match prima delle finali.