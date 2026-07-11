Velasco sfida Guidetti! Profumo di Final Four a Hong Kong tra Italia e Canada penultima sfida della VNL

Notizia in breve

L’Italia affronta il Canada sabato 11 luglio alle 10 nella penultima partita della Volleyball Nations League 2026, mentre ha già ottenuto il pass per le Final Four di Macao. La sfida si svolge a Hong Kong e rappresenta un’ultima occasione per la squadra di sfidare avversari di alto livello prima delle fasi finali. La partita si inserisce in un calendario che include anche la sfida tra Italia e Canada, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica prima delle finali.