Velasco sfida Guidetti! Profumo di Final Four a Hong Kong tra Italia e Canada penultima sfida della VNL
L’Italia affronta il Canada sabato 11 luglio alle 10 nella penultima partita della Volleyball Nations League 2026, mentre ha già ottenuto il pass per le Final Four di Macao. La sfida si svolge a Hong Kong e rappresenta un’ultima occasione per la squadra di sfidare avversari di alto livello prima delle fasi finali. La partita si inserisce in un calendario che include anche la sfida tra Italia e Canada, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica prima delle finali.
L’Italia ha già conquistato il pass per le Finals di Macao, ma il cammino nella Volleyball Nations League 2026 è tutt’altro che concluso. Sabato 11 luglio, alle 10.30 italiane, le azzurre di Julio Velasco affronteranno il Canada alla Kai Tak Arena di Hong Kong nella penultima sfida della fase preliminare, un confronto che metterà di fronte due delle squadre più brillanti dell’intera competizione. In palio non c’è più soltanto la qualificazione, ormai matematica per entrambe, ma anche un piazzamento di prestigio in vista del tabellone della Final Eight. L’Italia arriva all’appuntamento nel miglior momento della propria VNL. Dopo un avvio di... 🔗 Leggi su Oasport.it
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