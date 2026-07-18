L’Italia maschile di pallavolo gioca contro Cuba domenica 19 luglio alle 8, in una partita decisiva per la qualificazione alla Final Eight della VNL. Si tratta dell’ultima sfida del torneo, dopo un percorso iniziato con diverse vittorie e alcuni incontri difficili. La squadra italiana cerca di consolidare il risultato e assicurarsi il passaggio del turno, affrontando gli avversari con determinazione.

Un’ultima partita per trasformare una lunga rincorsa nella certezza della qualificazione. L’Italia maschile affronta Cuba domenica 19 luglio alle ore 8.30 italiane all’Asue Arena di Osaka, nella quarta e conclusiva sfida dell’ultima settimana della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2026. La situazione è chiara: agli azzurri serve un’altra vittoria per avere la sicurezza matematica di chiudere tra le prime sette della classifica e volare alle Finals in programma in Cina. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi arriva all’appuntamento occupando il quinto posto con sette successi e 23 punti, alle spalle di Giappone, Stati Uniti, Polonia e Slovenia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia vede lla Cina: contro Cuba l’ultima sfida per la qualificazione per la Final Eight di VNL

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