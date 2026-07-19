Una donna di 20 anni, in gravidanza al quinto mese, è riuscita a scappare e ha denunciato il marito, che la costringeva a prostituirsi. La donna, sposata con l'uomo, era stata isolata e privata del cellulare, sotto il controllo di un connazionale di 26 anni con precedenti per sfruttamento della prostituzione. La vicenda riguarda la violenza e lo sfruttamento delle donne in situazioni di vulnerabilità.

La donna, sposata con il suo aguzzino e in avanzato stato di gravidanza, era costretta a prostituirsi. Isolata dal mondo, privata del cellulare era alla completa mercè di un connazionale di 26 anni, con precedenti per sfruttamento della prostituzione. «Mio marito vuole uccidermi. Vi prego, aiutatemi». Queste le parole ripetute prima al barista che l'ha immediatamente soccorsa, poi alle forze dell'ordine. La ventenne, che da mesi viveva segregata in un'abitazione all'interno della quale era diventata la fonte di reddito per il compagno disoccupato, ha avuto la lucidità di approfittare di un momento in cui l'uomo, dopo l'ennesima notte di soprusi e violenze, si era addormentato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Violenza sulle donne: costretta a prostituirsi al quinto mese di gravidanza, ventenne rumena scappa e denuncia il marito

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